Et tidligere bestyrelsesmedlem af Tommerup Motocross- og Speedwayklubs støtteforening blev i 2016 mistænkt for at have stjålet af klubkassen, men sagen nåede aldrig retssystemet, fortæller Peer Bjørnskov, klubleder.

- Der var en meget stærk mistanke rettet mod en specifik person, og vi meldte tyveriet til politiet, men de kom aldrig til bunds i det, fortæller han.

I sagen vedrørende brud på alkoholpolitikken kan man i bilagene tilknyttet sagen på Uddannelse, Børn og Ungeudvalgets dagsorden læse, der først var mistanke om, at der blev serveret alkohol for unge under 18 år, mens to af støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer var til stede.

Det er ikke korrekt, siger Frank Østergaard, formand for støtteforeningen.

- Det handlede om ét bestyrelsesmedlem, som drak alkohol foran de unge. Personen blev ekskluderet efterfølgende, fordi vores vedtægter forbyder indtagelse af alkohol i forbindelse med al aktivitet i foreningens regi.