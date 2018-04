En kulturarvsmasterplan vil tage tre år at lave for hele kommunen. To år for Kerteminde og et år for resten af kommunen.

Nordøstfyn: Efter modne overvejelser har Økonomiudvalget vedtaget, at Kerteminde Kommune skal have en Kulturarvsmasterplan. Planen skal laves af Østfyns Museer i samarbejde med forvaltningen og skal beskrive "de arkitektoniske kvaliteter og historiske kvarterer i kommunen." Det var et enstemmigt Økonomiudvalg, der vedtog planen, der med borgmester Kasper Olesens ord, skal hjælpe til at samle kommunen. - Vi har aldrig nogensinde formået at skabe en fællesskabsfølelse i Kerteminde Kommune, og der kan planen være med til at finde ud af, hvad der binder kommunen sammen, siger Kasper Olesen.

1,1 million kroner

Det vil tage tre år at lave en Kulturarvsmasterplan for hele kommunen. De to første år skal museet bruge på at beskrive Kertemindes kvaliteter, og det sidste år er det resten af kommunen, som får besøg af museumsinspektørerne. - Vi har bedt om, at første kapitel i Kulturarvsmasterplanen skal dreje sig om havnen i Kerteminde, så den kan være med til, at vi får sat en udvikling i gang på havnen, siger Kasper Olesen, der regner med, at kapitlet om havnen i Kerteminde kan være færdigt før eller lige efter sommerferien, hvorefter forhandlingerne om en ny havneplan kan gå igang. Østfyns Museer vurderer, at planen vil koste 1,1 millioner kroner. 600.000 kroner for de to første år i Kerteminde - og derefter 500.000 kroner for resten af kommunen.

En gammel traver