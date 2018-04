Faaborg: Søren Thegen Vikkelsø, 32, startede som skoletræt fejedreng hos Eldan Recyckling i Faaborg for 16 år siden. Sidste år sendte virksomheden, der er specialister i at fremstille maskiner til genbrugsindustrien, ham til Taiwan med det store checkhæfte. Søren Vikkelsø kom hjem med en drejebænk til fire millioner kr., for i de mellemliggende 16 år er han blevet industritekniker og betroet medarbejder.

Den hjælp iler Jos Bisschop (S), ny formand for Arbejdsmarkedsudvalget, med. Onsdag besøgte han og de øvrige politikere i udvalget virksomheden for at blive oplyst på de krydsfelter, hvor de kan hjælpe hinanden.

- Halvdelen af vores 85 ansatte er industriteknikere i produktionen. Mange af dem nærmer sig pensionsalderen, og vores erfaring er desværre, at vi har svært ved at tiltrække lærlinge. Det er et problem, vi har døjet med over nogen tid, og nu har vi bedt kommunen om hjælp, forklarer Claus Bisgaard videre.

- Min ambition er at få skabt så mange arbejdspladser som muligt i Faaborg-Midtfyn. Derfor rykker udvalget gerne ud på virksomhederne for at få en viden om, hvor vi kan hjælpe hinanden. Jeg ser det som et positivt problem, at Eldan står med ledige arbejdspladser. Vi skal have fortalt historien om, at her er arbejde at få, siger Jos Bisschop.

Den samme øvelse har Claus Bisgaard dyrket nogen tid.

- Dels skal vi have afmystificeret, hvad en industritekniker egentlig laver, dels skal vi have gjort klart, at Faaborg faktisk har et godt produktionsmiljø. For ganske kort tid siden holdt vi åbent hus på virksomheden. Vi blev overvældet over, at der kom hundredvis af gæster. Det var fint, at kunne fortælle om os selv, men jeg må også erkende, at vi nok skød lidt forbi målgruppen. Der var temmelig mange ældre blandt gæsterne, og vil vil så gerne være kendt blandt de unge, siger indkøbschefen.

Her kan politikerne gøre en forskel, mener Bisschop:

- Vi skal have et samarbejde i gang med skolerne. De skal ud og se virksomhederne, så de tænker de uddannelsesmuligheder ind. De unge skal selvfølgelig vide, at der er et alternativ til længerevarende uddannelser - eller arbejdsløshed, siger udvalgsformanden.