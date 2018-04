Nyborg: Spil til spillekonsoller som Xbox og Playstation var udbyttet ved et indbrud på Gasværksvej for nylig.

Antallet af stjålne spil er ikke oplyst, men det beskedne udbytte står i skarp kontrast til den indsats, som tyven må have lagt for dagen for at bryde ind. Vedkommende var nemlig kommet ind gennem et vindue, der sad tre meter over jorden, men hvordan det rent faktisk lykkedes, kan Fyns Politi ikke oplyse.

Gerningsstedet var en virksomhed, og indbruddet fandt sted på et tidspunkt mellem 14. april klokken 12 og 16. april klokken 10.