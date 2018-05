Gammelheder

I dag: ... er det 40 år siden, borgerne i Assens modtog den triste meddelelse fra byens bagermestre, at de kunne se frem til en helt og aldeles brødflov Kristi himmelfartsdag i den vestfynske købstad. Årsagen var den simple, at byens bagermestre ikke kunne nå at komme i seng, inden de igen skulle op og i sving i bagerierne. Det lokale bagerlavs oldermand, bagermester Karl Erik Kristensen, lod meddele, at samtlige lavets medlemmer havde tilmeldt sig bagerlavets generalforsamling dagen før Kristi himmelfartsdag, og at man af den simple og naturlige grund var nødt til at holde en fridag dagen derpå. (SP)

