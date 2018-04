Flere fynske borgmestre er skuffede over udligningsreformens forlis. Alle fynske kommuner kan dog alligevel se frem til at modtage penge.

Der bliver flyttet rundt på pengene mellem landets kommuner, selv om Folketingets partier ikke kunne blive enige om en ny udligningsreform, og alle 10 fynske kommuner får penge med sig i 2019. Alligevel er der blandt flere fynske borgmestre skepsis over for, at det ikke lykkes at lande en aftale.

De fynske kommuner er blandt dem, der kompenseres for en fejl, hvor man i en årrække har fået lige meget i støtte til udlændinge, uanset om der er tale om højtuddannede eller ufaglærte indvandrere og flygtninge. Hvor meget kan du se på nærværende Fynskort.

Forlist reform Det er tre år siden, daværende indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) lagde grunden til en ny udligningsreform.I de seneste mange måneder har forhandlinger om en ny og bedre fordeling af pengene mellem kommunerne stået på.



Men mandag måtte indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) afblæse forsøget efter splittelse både internt i regeringen og mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.



Han har nu helt opgivet at lave en aftale i denne regeringsperiode.

Alligevel er der forskellige grader af skuffelse blandt øens borgmestre.

Faaborg-Midtfyn Kommune får knap 20 millioner kroner fra i den omtalte omfordeling, men borgmester Hans Stavnsager (S) mener alligevel, at hans kommune mister millioner. Det skyldes, at man ikke har fundet en løsning, der i højere grad tilgodeser kommunernes demografi. Eksempelvis står Faaborg-Midtfyn til snart at miste sin del af en støttepujle for kommuner med tilbagegang i befolkningstilvækst. Den udvikling er vendt for kommunen, men andelen af ældre borgere over 65 år stiger.

- De fejl, der gør systemet ustabilt, ændres ikke. Vi havde gerne set, at demografi kom til at fylde mere. Det er noget af det, der giver os problemer, når vi hvert år skal finde 30 millioner kroner i vores eget budget til det. Det er ikke, fordi jeg har noget imod de ældre borgere, de skal være så hjerteligt velkomne, men når vi ikke har økonomi til at gøre noget godt for vores ældre medborgere, så er det en fejl i systemet, siger han.

En anden fynsk socialdemokratisk borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S), Kerteminde, finder det også ærgerligt, at landspolitikerne på Christiansborg ikke kunne finde "en fair fordeling for landets kommuner," selv om kommunen i 2019 modtager godt otte millioner kroner.

- Jeg håber meget, at nogle påtager sig opgaven at finde en retfærdig reform, siger han.