Han er 26 år gammel, og fremtiden er brolagt med kolonialvarer, og det er den nye købmand i Tved, Martin Hansen, faktisk rigtig godt tilfreds med. Og selvom det var et tilfælde, at han slog sig på dén branche, vil han gerne være Spar-købmand resten af sine dage.

Tved: Martin Hansen er 26 år gammel, og han ved godt, hvad han skal lave resten af sine dage: Drive købmandsforretning i Tved.

Når kalenderen lægger april bag sig og maj tager fat overtager han Spar i Tved efter Arne Petersen, der har ejet forretningen i 20 år, og han glæder sig.

Men rent faktisk var det et tilfælde, at Martin Hansen - der i en årrække har været damefodboldtræner - overhovedet slog sig på købmandsskabet.

Martin Hansen Martin Hansen er 26 år gammel og 1. maj er han ny Spar købmand i Tved.



Han er opvokset i Rantzausminde sammen med sin mor og far og en søster.



Efter folkeskolen tog han på gymnasiet og i forbindelse med sin butikslæreplads tog han nogle ekstra handelsfag på HGS.



Ved siden af sit arbejde som først lukkeansvarlig i Spar i Tved og siden souschef i Spar i Horne har han spillet fodbold i Rantzausminde.



Desuden har han været fodboldtræner indtil arbejdet begyndte at fylde for meget for et par år siden. Dengang trænede han både hold på Tåsinge, i Rantzausminde og Fortuna Svendborg. Han har primært trænet damefodbold.

- Jeg startede som flaskedreng i Spar på Wandallsvej for ti år siden, og da jeg fyldte 18 kom jeg til Spar i Tved som lukkeansvarlig ved siden af gymnasiet, fortæller Martin Hansen.

Og så gik det slag i slag derfra.

- Efter gymnasiet havde jeg et sabbatår, hvor jeg fandt ud af, at det var sjovt at arbejde, og jeg kunne også godt lide at få mere ansvar i butikken, og så gik jeg i lære.

Og allerede tidligt stod det klart for ham, at skulle han slå sine folder i butiksverdenen, så skulle det helst være for bordenden.

- Jeg havde interesse for det, så jeg ville se, hvor langt jeg kunne drive det.

Og ind til videre er har Martin Hansen altså drevet det så vidt, at banken er gået med til at lade ham blive købmand i Tved.

- Altså butikslokalerne ejer Arne Petersen stadig. Men jeg køber varelageret, fortæller Martin Hansen, der ikke er meget for at fortælle, hvad sådan et varelager koster. Men det er i omegnen af et par millioner kroner.

- Det holder mig ikke søvnløs, nej, svarer han på spørgsmålet, men tilføjer "endnu i hvert fald".

Men Martin Hansen er da indstillet på, at han formentlig ikke kommer sovende til at videreføre forretningen efter Arne Petersen.

- Det bliver nok noget med at arbejde 65 timer om ugen den første tid, siger den realistiske unge mand, der også er parat til at risikerer at måtte ofre noget på at nå i mål med drømmen.

Men det afskrækker ham nu ikke. I forvejen stoppede han for et par år siden med at træne damefodbold, fordi "arbejdet begyndte at fylde mere", som han formulerer det.

Man må gøre det, der skal til, lader filosofien til at være.

- Egentligt troede jeg jo, at jeg måtte flytte fra byen for at få indfriet min drøm, fortæller han med henvisning til, at Arne Petersen ejede de tre Spar-forretninger, og at der formentlig ikke ville være plads til en fjerde.

- Men på et tidspunkt sagde han, at han gik med salgstanker og om det ikke var noget for mig. Og det var det jo, lyder det fra den kommende købmand, der bestemt ikke går halvhjertet ind i foretagende.

- Jeg har ikke købt den for kun at være der i fem år. Det er for resten af mit liv, slutter den driftige købmand.