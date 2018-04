Tommerup: Hvem gør noget? Gør vi noget, eller er det deres ansvar? Et formodet tyveri og et bestyrelsesmedlems lidt for afslappede forhold til alkoholpolitikken i Tommerup Motocross- og Speedwayklub blev i 2016 startskuddet til en proces, som formodentlig ender med, at klubben organisatorisk adskilles fra Assens Ungdomsskole, som den ellers har ligget under siden kommunalreformen.

Sagen kort Tommerup Motorcross- og Speedwayklub blev lagt ind under Assens Ungdomsskole i 2007.Klubben har en meget aktiv støtteforeningen, som er involveret i ledelsesmæssige og økonomiske spørgsmål.



Dette er ikke tilladt ifølge ungdomsskoleloven, hvorfor to løsninger er blevet opstillet for klubben:



1) Bliv under ungdomsskolen, men reducer støtteforeningens aktiviteter til kun at samle penge ind til klubben.



2) Bliv en selvstændig forening.



Uddannelse, Børn og Familieudvalget har anbefalet, at motorcrossklubben og ungdomsskolen adskilles i slutningen af 2018.

Frank Østergaard, formand for klubbens støtteforening, er ikke ovenud begejstret for at miste tilknytningen til ungdomsskolen, men har sammen med bestyrelsen alligevel valgt at anbefale en adskillelse. Det har han, fordi en fortsættelse af den nuværende organisering ville medføre, at støtteforeningen ikke måtte blande sig i den daglige drift samt økonomiske og ledelsesmæssige beslutninger.

- Vi har ikke kunnet gøre så meget andet end at sige ok, hvis vi, støtteforeningens bestyrelse, vil blive ved med at agere, som vi hidtil har gjort, siger han.