Nordvestfyn: Når en frivillig møder op på et plejecenter eller i et privat hjem for at våge over en døende, så er der visse regler for, hvad denne må og ikke må. Men det kan være svært at holde styr på alene - særligt hvis det er første gang, den frivillige skal våge, eller personalet skal tage imod en vågevagt.

Vågevagten i Middelfart er derfor ved at indgå en skriftlig aftale med Middelfart Kommune, som i øjeblikket er til høring på plejecentre og Hjemmeplejen, oplyser lederen af vågevagten i Middelfart, Annie Karen Pedersen:

- Det handler om at få skrevet det ned, vi har gjort indtil nu, så vi (frivillige såvel som plejepersonale, red.) ved lige præcis, hvad der er vores opgave.

Indtil nu har vågevagterne selv skulle holde styr på, hvad de må og ikke må. Men Annie Karen Pedersen påpeger, at det lige så meget også handler om at få nogle håndfaste regler fra kommunens side om, hvordan de ansatte på plejecentrene og i Hjemmeplejen skal spille sammen med de frivillige vågevagter.

- For eksempel det med, at vi ankommer klokken 2 om natten for at skifte vagt, men så kan vi ikke komme ind på plejecentret, fordi der er låst, og så skal vi til at ringe efter folk. Men nu samarbejder vi med plejepersonalet og Middelfart Kommune om, hvordan de vil byde ind i forhold til at samarbejde med vores frivillige, så der for eksempel kommer mere opmærksomhed på, at den frivillige vågevagt ankommer - og at de bliver ført ned til værelset, hvor den døende ligger, forklarer Annie Karen Pedersen.