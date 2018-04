I aften, torsdag kl. 20.50, viser TV 2 dokumentaren, "Hackerne angriber os". Her undersøger tv-stationen en række sager, hvor hackere har placeret såkaldte keyloggere på computere rundt omkring på landets biblioteker.

En keylogger er en USB-nøgle, der anbringes i en computer og er forsynet med software, der gør det muligt for gerningsmændene at aflure brugernes koder. Så hvis en borger for eksempel benytter en computer på et bibliotek til at lave transaktioner på netbank, er det muligt for hackeren at få adgang til kontoen.

I dokumentaren fortæller TV 2 om en mand, der fik tømt sin lønkonto for 165.000 kr., men så grelt er det tilsyneladende ikke gået til i Odense.

TV 2 har spurgt rundt omkring på landets biblioteker, om de har været udsat for hackerangreb, og fra Odense lyder svaret, at man kender til to af slagsen, og de er foregået i afdelingerne i Bolbro og Tarup.