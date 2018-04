Nina Golding [i midten], 23 år, fysioterapeutstuderende på University College Lillebælt

- Os fra University College Lillebælt er peget ud til projektet. Den undervisning, jeg går glip af, skal jeg selv få indhentet igen. Det gør ikke noget, for det er noget særligt at være med til at kunne præge et område og en god erfaring at få med.

- Jeg har valgt mig ind på en zone, hvor der er lidt asfalt, vi kan arbejde videre med. Jeg forestiller mig, at vi skal udvikle en forhindringsbane, en sanselegeplads eller noget i stil med botanisk have. Det handler om, hvor jeg henter min inspiration. Det er blandt andet fra botanisk Have i Aarhus, Madsby Parken i Fredericia eller Stige ø her i Odense.

- Det er spændende at arbejde sammen med studerende fra andre uddannelser. Jeg har et håb om, at vi om nogle år kan se en udvikling herude, hvor det er tydeligt, at vi fik sat vores præg.