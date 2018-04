erhverv

Det er kun to år siden, Engelbrecht Biler blev oprettet i Middelfart. Travlhed på værkstedet betød, at der var brug for mere plads. Her opstod muligheden for at leje lokalerne nær motorvejen hos udlejer Helmuth Jacobsen. 1. december rykkede Engelbrecht Biler ind med en mekaniker og en lærling.

Autolifte, motorolie og biler har dermed overtaget det sted, hvor der tidligere blev solgt hvidevarer. Men ejendommen, hvor Burger King er genbo på den anden side af Snoghøj Landevej, har faktisk tidligere huset mekanikere. For 19 år siden var der Opel-værksted på adressen.