Hofjægermester, kammerherre, advokat og eks-politiker. Christian Kjær, som fylder 75 år søndag den 22. april, har mange titler.

Men det er især venskabet med nu afdøde prins Henrik og ikke mindst ægteskabet med Spies-arvingen Janni Spies, der har sendt ham på forsiden af aviser og ugeblade.

Christian Kjær er tredje generation i FLSmidth, men efter et familieopgør røg han ud på sidelinjen, og i dag består båndene til cementvirksomheden i et par bestyrelsesposter.

I stedet blev det juraen, der banede vejen for hans karriere. I 1972 med ansættelse som advokatfuldmægtig hos advokaterne K.L. Nemeth og Ole Jeppesen. Siden blev Christian Kjær selvstændig advokat med møderet for landsret og Højesteret.

I 1988 giftede han sig med den 20 år yngre Janni Spies. Et bryllup, der fik næsten lige så meget opmærksomhed som et kongeligt af slagsen. Men lykken på Sandbjerggård i Hørsholm holdt ikke, og i 2008 gik ægteparret fra hinanden.

Det førte til en årelang strid om bodeling, hvor Janni Spies gjorde krav på 150 millioner kroner. Da sagen nåede Østre Landsret, endte hun med 35 millioner. Det hele foregik for åbent tæppe, for det lykkedes ikke at få sagen behandlet bag lukkede døre, sådan som Janni Spies havde ønsket.

I 2005 ville den politisk uerfarne rigmand være borgmester i den nye sammenlagte kommune Rudersdal. Han blev valgt som De Konservatives spidskandidat og kom i kommunalbestyrelsen. Men borgmester blev han aldrig, og da han i 2013 fyldte 70 år, forlod han politik for, som han formulerede det, at give pladsen til yngre kræfter.

I dag er Christian Kjær gift med læge Susan Astani, der er født i Iran. Som 69-årig blev han far til sit fjerde barn, da parret fik sønnen Alexander. Sammen rejser de verden rundt, blandt andet har ugebladet Se og Hør for nylig fortalt, at parret i påsken holdt ferie på Mauritius og Seychellerne.

Foruden Alexander tæller børneflokken Michala og Christopher, som Christian Kjær har med Janni Spies. Dertil sønnen Philip fra ægteskabet med balletdanseren Fritzy Koch.

Nyeste skud på stamtræet er oldebarnet Atlas, som er søn af barnebarnet Nikita Kjær. (Ritzau)