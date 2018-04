Ryslinge: Tre måneder er gået, siden Ryslingehallen overgik til Ryslinge by, og cirka 200 har allerede meldt sig ind i støttekredsen. Flere kommer til hver uge. Mandag 23. april kl. 19.30 holder hallen generalforsamling for alle medlemmer, og her vil bestyrelsen have medlemmerne til at godkende hallens udviklingsplan.

- Det er borgenes hus, og derfor skal en lille bestyrelse ikke sidde at vedtage en udviklingsplan. Det skal alle medlemmer, udtaler formanden, Torben Vind Rasmussen, i en pressemeddelelse, og han fortsætter:

- Vi udelukker ingen, så eventulle nye medlemmer kan melde sig ind ved døren næste mandag. Det koster 200 kr. og sker naturligvis i hallen. Formanden vil godt løfte sløret for dele af udviklingsplanen. Fase 1 bliver at få moderniseret cafeteriet og omklædningsrum, mens fase 2 har en udbygning på programmet, hvor man tager højde for nye motionsformer.

Udover udviklingsplanen skal medlemmerne helt formelt godkende at få overdraget hallen fra den gamle organisation. /EXP