Grundet de blå flag på strandene i Kerteminde er der hunde forbudt fra 1. april - 1. september. Det er rigtig ærgerligt for byens hundeejere og turister.

Bevares, vi skal samle op efter os, have dem i snor, så de ikke er til gene for andre og dyrelivet. Den er jeg med på. Men ligefrem et totalforbud, det syntes jeg faktisk, er diskriminerende. Jeg er ikke flyttet til byen for at lufte min hund på en mark eller køre til Rønninge, hvor der er en hundeskov. Jeg vil til vandet, hver dag - året rundt!

Januar 2017, søgte jeg om lov til at lave en hundestrand på Longen. Jeg ville sammen med de knap 200 medlemmer af vores facebookgruppe søge sponsorater til et hegn, så det belastede kommunen.

Vi fik desværre et nej, fordi Longen flittigt bliver brugt af blandt andet børn og lystfiskere. Dagligt lufter jeg min hund på Longen. På 3 ud af 100 ture møder jeg INGEN!

Byens borgere bruger Longen som losseplads. Ja, undskyld mig, der ligger plastikdunke, gammelt tovværk, dåser, dæk og jolle-lig overalt. Ved ikke hvor mange af jollerne, der reelt bliver brugt, det må være over halvdelen, og resten er lige til at brænde.

Kære Jesper Hempler, hvis den plads betød så meget for så mange mennesker, skulle man tro, at alt stod snorlige, og at man værnede om den, som den skat det muligvis engang har været. Hvordan kan i med god samvittighed lade stå til i så mange år.

Jeg kan love dig for, at os hundeejere nægter at lade vores dyr gå rundt i affald, det ville blive den reneste plet i hele byen!

Vi behøver ikke hele pladsen, man kunne dele den op, så der var plads til alle! Det ville der blive, hvis man fjernede de både, der ligge og rådner op og skæmmer for den ellers så smukke udsigt.