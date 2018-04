Bent Mikkelsen er manden med kortet, der skal guide Morten Jäger rundt på de to ruter, som køres henholdsvis fredag og lørdag. Og han er en erfaren herre. Han begyndte nemlig i sporten tilbage i 1981. Her var han i øvrigt chauffør, men skiftede snart til rollen som kortlæser, og siden 2016 har han dyrket sporten sammen med Morten Jäger, der i øvrigt er hans papsøn. I fjor sikrede de sig bronzemedaljerne i det nordiske mesterskab.

Faaborg: Morten Jæger og Bent Mikkelsen fra henholdsvis Vester Skerninge og Faaborg er om bord i den grønne, firhjulstrukne Toyota Rav-4, når kampen om det nordiske mesterskab i bilorientering skydes i gang fredag 20. og lørdag 21. april. Det sker i Midtjylland med basen i Gjern, hvor Aarhus Automobil Sport står for at afvikle Tømmergaarden-løbene.

- Morten Jæger og Bent Mikkelsen kommer ikke bare til at køre på de normale asfalterede veje, men skal også ud at køre på både mark- og skovveje, lover Bernd Thrysøe.

- For at vi kan afvikle løbene, har vi været ude og indhente godt 75 lodsejertilladelser til hver rute. Det er vi utrolig glade for, for uden velvillighed hos beboerne langs ruten og ejerne af de skove og marker, vi skal igennem, havde det ikke været muligt at gennemføre løbene.

De fleste deltagere skal i øvrigt bruge mellem fire og syv timer på at gennemføre løbet. /EXP