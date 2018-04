Nørre Aaby: Boligforeningen Lillebælt gennemfører en omfattende renovering af Solgården i Nørre Aaby til i alt 12 mio. kr. Boligerne har fået ny isolering, nye vinduer og døre samt nye køkkener, hvilket ikke bare er blevet en fryd for øjet, men også får en gavnlig effekt på indeklimaet og komforten, skriver boligforeningen i en pressemeddelelse.

- Selv om vi er i gang med at bygge nye boliger i både Middelfart, Ejby og Nørre Aaby, er vi meget opmærksomme på også at renovere vores eksisterende boligmasse, så vi hele tiden holder vores boliger up-to-date, fortæller boligforeningens formand, Alex Gren.

- Faktisk er vi i gang med at modernisere flere af vores boligområder lige for tiden, så der er nok at se til - både for vores ansatte og med de mange byggejobs, vi genererer med opgaverne, tilføjer formanden.

Birthe Jacobsen er formand for boligafdelingen og bor i Solvænget lige ved siden af Solgården:

- Jeg har kunnet følge renoveringen på 1. parket og har med glæde set frem til, at Solgården stod for tur. Jeg er særlig glad for, at vi har kunnet lave en mere beboervenlig indretning, nu vi alligevel har været i gang med at rive stort set al indmad ud, siger hun.

Alle interesserede inviteres til åbent hus lørdag 21. april klokken 10-13. Det foregår på Solvænget 63 og 75 i Nørre Aaby.

Selvom renoveringen først forventes færdig i starten af maj, åbnes dørene allerede nu for nogle af de totalistandsatte lejeboliger, hvis husleje kommer bliver på 3.209 kr. eksklusiv forbrug. /EXP