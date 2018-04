Avisen om skævvredne debatter på tv: Stop det, TV2 og DR

Det dur ikke, at mennesker, der bor uden for det absolutte centrum af København, har så svært ved at komme til orde i de nationale tv-medier, som en nylig undersøgelse fra organisationen Danmark på Vippen har dokumenteret.

Ifølge undersøgelsen, som avisen Danmark har beskrevet i flere artikler i denne uge, stammer otte ud af 10 deltagere i en række nationale debat- og aktualitetsprogrammer fra Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner, hvor blot 13 procent af landets befolkning bor.

“ De landsdækkende public service-medier skal sikre en langt mere balanceret repræsentation i deres programmer fremover.

Det er udtryk for en usund skævvridning, når mennesker fra et meget lille geografisk område igen og igen får lov til at sætte dagsordenen for den nationale debat. En sådan skævvridning skaber en tydelig ubalance mellem centrum og periferi, mellem København og resten af landet, og mellem det, der optager store dele af befolkningen og det, der optager en snæver elite i hovedstadsområdet.

Derfor bør de landsdækkende public service-medier sikre en langt mere balanceret repræsentation i deres programmer fremover. Det kan, som både Danmark på Vippen og Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen har foreslået, f.eks. ske ved at flytte hele eller dele af produktionen af debat- og aktualitetsprogrammer ud af København og ind i provinsen.

Hvis public service-medier som TV2 og DR skal afspejle landet som helhed - og det skal de - skal medierne aktivt opsøge kilder, eksperter og erfaringer andre steder end i Storkøbenhavn og allernærmeste omegn. Public service-medierne eksisterer blandt andet i kraft af licensmidler, der opkræves af alle borgere fra Skagen til Dueodde, og derfor skal medierne gøre deres yderste for at dække hele landet, hvad angår emner, kilder og relevans for de mennesker, der betaler gildet.

Det bør ikke være svært for medierne at ændre adfærd, for Danmark er et geografisk ganske lille land, og derfor bør det være nemt for tv-stationerne at finde og benytte relevante eksperter og debattører fra hele landet. For her er masser af viden, indsigt og forstand uden for Københavns volde. Herude - uden for hovedstadsområdet - har vi dusinvis af universiteter og højere læreanstalter, vi har tusindvis af virksomheder, vi har bunker af organisationer, der alle har medarbejdere med kundskaber og erfaringer, som de store tv-kanaler med sindsro kan gøre brug af. Og vi har masser af regionale radio- og tv-stationer og andre store mediehuse, som kan løfte opgaven.

Derfor bør de store tv-kanaler se ud over Valby Bakke. For Danmark har ikke brug for at blive vredet mere skævt, end det allerede er. Danmark har ikke brug for, at væsentlige emner, som angår store dele af befolkningen, igen og igen overses i den nationale debat, fordi en lille gruppe mennesker, der bor på et lille geografisk areal, har sat sig på debatten og vendt det blinde øje til resten af landet.

For folk i provinsen ved skam meget.