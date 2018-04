Ringe: Normalt står de for hver deres koncert, men den 26. april kan man faktisk opleve Pro Kantu-koret fra Ringe og Årslev-Hindsholm Symfoniorkester i en fælles forårskoncert.

Det sker i Store Sal på Ringe Bibliotek, og den fælles forårskoncert er et ønske om at give publikum et mere varieret koncertprogram.

Pro Kantu-koret vil under ledelse af korets nye dirigent, Erik H. A. Jacobsen, blandt andet fremføre forårs- og sommersatser af Svend S. Schultz, Bjørn Hjelmborg og en sats af Mozart, mens der for symfoniorkestrets vedkommende står ouverturen til "Zigeunerbaronen", et udtog af "Porgy og Bess" og meget andet på programmet.

Koncerten begynder klokken 19.30, og billetter koster 60 kroner. De sælges i døren fra klokken 19.