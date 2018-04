Ulrik Federspiel fylder 75 år søndag den 22. april.

Efter næsten 40 år i den danske stats tjeneste og med en alder på snart 66 vælger de fleste at nyde pensionen.

For Ulrik Federspiel var det blot anledning til at starte en ny karriere denne gang i det private erhvervsliv.

Han kan se tilbage på en karriere, der har bragt ham til alle verdenshjørner. Og som endnu er i gang.

Han grundlagde en strålende karriere i diplomatiet, da han i 1971 startede i Udenrigsministeriet. Han blev udstationeret i London og Washington, og 20 år senere blev han ministeriets direktør, inden statsminister Poul Nyrup Rasmussen i 1993 valgte ham som sin departementschef.

Tre år senere fik han skylden - ifølge mange kilder ufortjent - for polemikken om forfatter Salman Rushdies besøg i Danmark. Besøget blev først aflyst, men senere gennemført i en halvpinlig sag for statsministeren.

Kort efter stoppede Ulrik Federspiel i ministeriet, og han måtte nogle måneder senere tage til takke med en noget mindre glamourøs post som ambassadør i Irland.

I 2000 var han på alle måder oppe på hesten igen og fik ambassadørposten i Washington, og han har fået æren for at opbygge et særligt tæt forhold mellem USA og Danmark i de følgende år.

Efter fem år vendte Ulrik Federspiel tilbage til topposten i dansk diplomati som direktør for Udenrigsministeriet. Her tjente han indtil 2009, hvor han meldte sin afgang til ærgrelse for både ansatte og minister Per Stig Møller.

Et tilbud fra Haldor Topsøe havde fristet ham. Den innovative virksomhed skulle bruge en, der kunne lure de politiske vinde og åbne de rigtige døre, og valget faldt på Ulrik Federspiel, som Berlingske i samme omgang beskrev som indehaveren af Danmarks tungeste netværk.

Der var ikke tale om en retrætepost, men en vigtig strategisk rolle med hyppig rejse- og mødeaktivitet. Og efter kort tid blev han forfremmet til koncernledelsen. Og mens han sidste år valgte at trappe ned, fortsætter han som ekstern konsulent. (Ritzau)