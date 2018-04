Der bliver mulighed for at prøve motocrosssporten af, når Motorcykel Clubben Svendborg holder åbent hus lørdag.

Svendborg: Har man benzin i blodet og hang til fart, så er Motorcykel Clubben Svendborg klar med at tilbud, som godt kan være interessant.

Lørdag 21. april holder klubben på Bodøvej åbent hus, og der bliver ikke mulighed for at gå og kigge på de tohjulede motocrosscykler.

For klubben stiller både motorcykel, udstyr og instruktion til rådighed, så der bliver mulighed for helt vederlagsfrit at kaste sig over disciplinen motocross.

Ifølge Motorcykel Clubben Svendborg-formand Lars Birch Jensen er håbet, at flere vil få øjnene op for, hvad klubben har at tilbyde - hvilket faktisk ikke er så lidt.

- I Svendborg motocrossklub har vi plads til både motions-, bredde- og elitekørere. Motocross er et godt alternativ til de gængse sportsgrene og er en sport for både drenge og piger, siger han i en pressemeddelelse, hvor han også oplyser, at klubben har stort fokus på det sociale klubliv.

Åbent hus-arrangementet varer fra klokken 10 til 15, og klubben har adressen Bodøvej 20.