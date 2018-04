Faaborg: Der er blandt andet en minikoncert med Rock Nalle Trio på Torvet i Faaborg i det program, som Shopping Faaborg netop har udsendt. 12. maj kl. 11.30 skal man troppe op. Koncerten varer kun 40 minutter.

Der venter i det hele taget noget nær et overflødighedshorn af fest, farver og folkelighed i den sommer, som med garanti bliver mindeværdig. 26. maj kl. 10 er der Faaborg korfestival. Det foregår forskellige steder i byen med start og afslutning på Torvet. 2. juni kl. 10 holdes der biludstilling i centrum. 9. juni kl. 11.30 kommer Nice little Penguins på Torvet til minikoncert. 30. juni kl. 11-14 er der walk around med Valbak & Løven, som spiller, synger og fortæller uforudsigelige dårlige vitser. 5. juli er der besøg af krydstogtskibet "MS Deutschland" kl. 8-17. Byens butikker inviterer på gode tilbud fra morgenstunden, og der arbejdes på, at det bliver en anderledes og sjov dag for de handlende og krydstogtgæsterne. 7. juli kl. 11.30 gæster bakkesanger A. Oxenbøll Torvet i Faaborg til minikoncert.

14. juli kl. 11 er der Chr. Søgaard Trio på Torvet i Faaborg. Et herligt gensyn med trioen, der med stor melodiøsitet fortolker nu afdøde Rune T. Kidde m.m. 17. juli kommer "MS Deutschland" igen til byen. Det bliver samme model som forrige gang. 19. juli er der Open By Night til klokken 22, hvor der vil være forskellige former for musik, og hvor man slutter af med stort festfyrværkeri. 21. juli kl. 11 kommer duoen Wildwood Jack på Torvet i Faaborg med et engelsk, skotsk og irsk repertoire. 26. juli er der anløb af de gamle træskibe. Det vil man naturligvis gøre en fest ud af, så der er markedssalg fra kl. 16 samt diverse musik - kort sagt havnefest. 28. juli kl. 11 kommer den sydfynske dansktopduo m.v. Elsborg & Maribo på Torvet med et bredt repertoire og sange, som publikum kan synge med på. 4. august gæster Blue Holger D på Torvet i Faaborg kl. 11 i form af bluesguitaristen Jan Schønemann fra Svendborg og hans duo.

Ud over det nævnte holdes søndagsåbent 15., 22. og 29. juli. Alle gange kl. 11-14. /EXP