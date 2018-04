Middelfart: Middelfart bliver tilført et nyt kontorfællesskab tirsdag 1. maj. Her åbner en afdeling af Voxeværket på adressen Jernbanegade 75-77. Det bliver fejret med et åbent hus, som man dog har valgt at lægge 4. maj kl. 13-17.

Voxeværket er Danmarks stærkeste tilbud til virksomheder med vokseværk, lover man.

Voxeværket tilbyder kontorplads enten i et lukket kontor eller i et åbent og inspirerende kontorlandskab.

Virksomheden har hovedkontor i Roskilde og afdelinger flere andre steder, bl.a. i Odense og Kolding. /EXP