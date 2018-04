Nordfyn: Når området ved Martinegården på Enebærodde i to uger af sommerferien fyldes med et par hundrede glade børn til fiskeri og friluftsliv, sker det med det formål at tilbyde børn og unge fra alle samfundslag en fritidsaktivitet i form af lystfiskeri. Og det er ikke helt tilfældigt, at det lige handler om det våde element, for foreningen Børnenes Lystfisker Akademi står bag og mange af de frivillige medhjælpere er inkarnerede lystfiskere.

- Vi er 87 frivillige, der først og fremmest har det mål at give udsatte børn en meningsfuld barndom og nogle gode oplevelser og minder. Det hele er drevet af frivillig arbejdskraft fra start til slut, siger Klaus Mariager Wagner.

Han mener, at området ved Enebærodde giver nogle fantastiske muligheder for leg og læring.

- Vores lejr ligger helt ned til stranden - lige ud til Kattegat. Når vi ikke fisker, samler skovbær eller spiser frokost i det grønne, er det oplagt med en forfriskende dukkert, siger han.

Og det er slet ikke et krav, at man skal være lystfisker for at hjælpe til, men for mange af de frivillige har det været indgangsvinklen til projektet. Det er interessen for fiskeriet og det maritime islæt, vi gerne vil give videre med vores aktiviteter, fortæller projektkoordinator Klaus Mariager Wagner.

Ifølge ham kan lystfiskeri nemlig fremme kompetencer hos børn og unge og være med til at skabe et socialt ståsted for dem. I foreningens formålsparagraf hedder det blandt andet, at man vil tilbyde socialt udsatte børn og unge at komme på ferier og fiskerture med ligesindede.

Alle frivillige bliver samlet til et weekendkursus i starten af maj og skal naturligvis fremvise rene børneattester.