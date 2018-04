Op mod 200 børn skal over to uger sove i telt, fiske og hygge sig uden for rækkevidde af ethvert wifi-signal.

Enebærodde: Hygge under en stor åben himmel, havet lige for fødderne, sand mellem tæerne, kystfiskeri og bålhygge er bare nogle af de oplevelser, der venter et par hundrede børn på Nordfyn i uge 30 og 31. Det er foreningen Børnenes Lystfisker Akademi (BLFA), der med blandt andet 600.000 kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond i ryggen vil skabe en aktiv feriekoloni lige midt i Enebæroddes unikke natur. Målet er at samle 150 børn, unge og forældre i lejren i hver af de to uger.

- Det er første gang, vi vil afholde en koloni på Enebærodde. Jeg er selv gammel spejder og har mange gode minder fra Enebærodde - og så er der jo et fantastisk fiskeri derude. Så det er egentlig derfra, idéen er opstået, fortæller Klaus Mariager Wagner, der er projektkoordinator i BLFA.

Børnenes Lystfisker Akademi blev startet i 2014 og har siden arrangeret fisketure på Øresund for børn i en fiskekutter. I år har arrangørerne fået en god pose penge med fra blandt andet Arbejdsmarkedets Feriefond, så det vil være muligt for socialt udsatte børn og familier at søge friplads til nogle af tilbuddene.

- Vi vil gerne have alle samfundslag med, men hvis man ikke opfylder kravene om friplads, så bliver det med egenbetaling, siger Klaus Mariager Wagner.

Udover kolonien på Enebærodde er der et sommertogt med skoleskibet M/S Bien i det Sydfynske Øhav og en række fredagsturer med fiskekutteren M/S Fyrholm på Øresund. På det sydfynske sommerkrydstogt vil der dog være en form for egenbetaling, fortæller han.

- Der er et kæmpe behov derude. Kontanthjælpsloftet har ramt tusindevis af børnefamilier rigtigt hårdt. Man tager penge fra de familier, der havde mindst i forvejen, og vi ved jo godt, at børnene er dem, der bliver presset mest, når der mangler penge i familien. Det er for eksempel vigtigt for et barn at kunne sige, at det har været nogle steder i sin sommerferie, når læreren spørger foran hele klassen. Det kan næsten gøre fysisk ondt, hvis man ikke kan fortælle noget, når kammeraterne beretter om deres 14 dage i Thailand, mener Klaus Mariager Wagner, der selv arbejder som lærer.