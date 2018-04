Seks kommunale ejendomme i Ringe og omegn jævnes med jorden for at give plads til nybyggeri eller måske salg til naboer.

Ringe: Medarbejdere fra nedrivningsfirmaet Tonny Madsen, Svendborg, har her i foråret travlt på flere matrikler i det midtfynske.

Aktuelt er de i gang med at fjerne ejendommen Jernbanegade 29 i Ringe. Den tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune, som sidste år foretog en minutiøs gennemgang af samtlige kommunale ejendomme. Seks midtfynske ejendomme blev dømt til nedrivning, og opgaven blev udbudt samlet. Tonny Madsen vandt udbudsrunden.

Arbejdet begyndte før påske på en landejendom i Strarup ved Kværndrup, og i midten af maj skal firmaet være færdigt med at rydde grunden efter den tidligere landsbyskole i Gestelev.

Skolen lukkede for mere end 50 år siden, men i mange år blev bygningerne benyttet af Midtfynsværkstederne til beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede. I 2012 flyttede værkstedet til Nr. Broby, og kommunen satte ejendommen i Gestelev til salg. Mange har været at kigge, men der er aldrig kommet underskrift på en slutseddel, og i marts 2017 trak kommunalbestyrelsen en streg i sandet.

Tilsvarende har det heller ikke været muligt at sælge Jernbanegade 29, der nu ligger som nabo til nybyggeriet på støberigrunden i Ringe. Der lå tidligere et renseri og møntvask, som lukkede i 1996. Det var giftige sager, der blev benyttet i renseriet før i tiden, og det havde medført en omfattende jordforurening, som det kostede skatteyderne omkring fire millioner kroner at få fjernet i 2012. Region Syddanmark stod for arbejdet og efterfølgende overtog kommunen ejendommen. Parkeringsplads, hotel eller dagligvarebutik er nogle af de forslag, der har været i spil for den fremtidige anvendelse af grunden.

Ifølge Ulla Meilstrup, der er jurist ved Faaborg-Midtfyn Kommune, ville alle seks matrikler blive udbudt til salg, når bygningerne er fjernet, enten som byggegrunde eller som tilkøbsjord for naboerne.