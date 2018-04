Munkebo Kulturhus har ikke set en håndværker i årevis. Brugerne vil gerne hjælpe med at renovere, men må ikke. Og nu er kloaksystemet brudt sammen.

Munkebo: Kaffemaskinen er på konstant overarbejde, og Munkebo Kulturhus summer af liv det meste af dagen. Kigger man nærmere efter, er det dog ikke kun i mødelokaler, festsalen og diverse værksteder, der pusles. I gulvbrædderne er der flere steder tydelige rottehuller. Kloaksystemet under hele den tidligere Troelskærskolen er brudt sammen, og en fæl lugt af toilet rammer næseborene, når man træder ind ad hoveddøren. Vis os din hverdag Hvordan mærker du den forsømte vedligeholdelse i din hverdag?



Hjælp os med at sætte fokus på kommunale ejendomme, der trænger til en kærlig hånd ved at sende en kort beskrivelse af dine erfaringer og et par fotos til redaktionen på



I årevis har politikerne udskudt vedligeholdelsen af de kommunale skoler, idrætshaller og rådhuse. Der er i gennemsnit blevet brugt 29 kroner pr. kvadratmeter til vedligeholdelse om året, selvom anbefalingen lyder på 144 kroner. Og nu mærker vi konsekvenserne.



I 2016 måtte Langeskovhallen lukkes på grund af nedstyrtningsfare, i 2017 blev en børnehave i Munkebo rømmet, fordi børn og personale blev syge af skimmelsvamp, og senest er kloaksystemet brudt sammen under den tidligere Troelskærskolen i Munkebo, hvor kulturhus, 10. klassecenter og demensplejehjemmet Troelskær holder til.



Over de næste fire år har byrådet afsat 18 millioner kroner til at indhente det forsømte, selvom fagfolk vurderer, at opgaverne koster minimum 25 millioner at udføre.



Lang liste over fejl og mangler

Willy Anderskov, der er formand for Munkebo Kulturhus, viser ind i et rum, hvor strikkepindende danser lystigt i hænderne på en flok ældre kvinder. Han går over i et hjørne, flytter en stor krukke og afslører et stort hul i gulvet og en tom rottefælde. - For cirka et år siden lavede vi en lang liste med 20-25 fejl og mangler. Vi talte antallet af revnede og punkterede vinduer og sendte det hele til forvaltningen, men der er stadig ikke sket noget som helst. Det regner ikke ind, men spørgsmålet er, om det er fordi, vi ligger i underetagen. Og nu er den generende kloaklugt også kommet til. Vi vil jo gerne have, at Munkebo kommer til at fremstå ordentligt. Vi har dårligt renomé nok i forvejen. Men det er op af bakke, fortæller Willy Anderskov.

Brugerne vil gerne selv tage fat