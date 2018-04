Håndbold: Susanne Madsen forbliver en del af Odense Håndbolds trup.

Den rutinerede bagspiller har således forlænget samarbejdet med klubben og har underskrevet en toårig kontrakt.

Susanne Madsen er glad for at kunne blive i Odense HC. Hun siger:

- Jeg er superstolt over, at jeg kan forlænge med Odense. Det er et enormt spændende projekt, som jeg er glad for at være en del af. Jeg er jo også fynbo, og jeg føler, at Odense er min by, og det er her, jeg føler mig hjemme.

Cheftræner Jan Pytlick glæder sig også over, at samarbejdet med bagspilleren fortsætter.

- Susanne Madsen betyder rigtig meget for holdet. Hun kan dække mange pladser både i forsvaret og angrebet. Hun er en spiller, som kitter tingene sammen. Hun lukker hullerne og får spillet til at fungere, lyder det fra Jan Pytlick.

Susanne Madsen er 26 år og har spillet i Odense siden 2016. Op til denne sæson kom hun tilbage fra barsel, og hun har tidligere spillet i blandt andet GOG, Team Esbjerg og Sønderjyske.