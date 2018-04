- Prisen er ikke for høj i de to mindste tårne, det handler om at markedsføre lejlighederne mere individuelt, siger Estate-mægler Heidi Strandstoft, der har taget over efter Nybolig på Nytorv i Middelfart.

Middelfart: 14 ud af 42 lejligheder på Nytorv lykkedes det Nybolig i Middelfart at sælge på knap tre år, tre af dem til ejerne. Det var ikke godt nok for oliemilliardær Torben Østergaard, T. Hansen-ejer Bent Jensen og 5E Byg, der via selskabet Middelfart Bycenter A/S, ejer boligerne med hver en tredjedel. I stedet har byens Estate-mægler Heidi Strandstoft 1. april fået opgaven, dog kun med at sælge de tilbageværende 14 lejligheder i de to mindste boligtårne og ud til Østergade.

Mændene bag De 42 ejerlejligheder på Nytorv ejes med hver en tredjedel af 5E Byg, oliemilliardær Torben Østergaard-Nielsen og T. Hansen-milliardæren Bent Jensen gennem det fælles selskab Middelfart Bycenter A/S, som de hver især har skudt 10 millioner kroner i.



Bent Jensen ejer penthouse-lejligheden i det midterste tårn, mens 5E Byg har den øverste lejlighed i det vestlige tårn og vil benytte den til forretningsforbindelser, det samme vil Torben Østergaard-Nielsen, der ejer penthouse-lejligheden i det højeste tårn tættest ved rådhuset.



Billigste af de lejligheder, Estate Middelfart nu skal forsøge at sælge i tårn et og to samt ud til Østergade, koster 2,15 millioner kroner og er på 72 kvadratmeter. Den dyreste koster 5,75 millioner og er på 122 kvadratmeter. Den største er på 156 kvadratmeter og koster 4,575 millioner kroner.

Tårn tre, der bortset fra Torben Østergaards egen penthouselejlighed på toppen, står tom, er ikke en del af aftalen i første omgang. Ejerne har ønsket at fastholde de nuværende priser. Det, mener Heidi Strandstoft, er urealistisk i tårn tre med det aktuelle store udbud af ejerlejligheder i Middelfart og den dårlige omtale, tårn tre har fået blandt andet omkring det direkte indkig til kontorerne på rådhuset.

- Vi har derfor ønsket at fokusere på de to mindste tårne, hvor vi mener priserne er rigtige. Her handler det om at få præsenteret lejlighederne mere individuelt. Når de er solgt, vil det også være nemmere at fylde tårn tre, forklarer Heidi Strandstoft.