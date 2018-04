KOØJET

Murbrokker fra det nedlagte slagteri indgår som fyld i et 3600 kvm stort område med plads til maritime værksteder.

Sommerens store nyhed fra vandfronten i Faaborg er etableringen af et helt nyt havnebassin plus et nyanlagt bagland.

Arbejdet på land og til søs er i fuld gang. Går alt efter planen, forventer havnemester Lasse Olsen, at det nye anlæg er klar omkring den 1. juli i år. Det omfattende nyanlæg har indtil videre fået betegnelsen "kulturhavn".

- Vi vil primært skabe et fysisk miljø for gamle, større og mindre skibe af træ, forklarer Lasse Olsen til Koøjet.

Nyanlægget er placeret mellem Faaborg Værft og havnens østlige bassin. I anlægsarbejdet indgår bl. a. opfyldning af 3600 kvm vandområde til brug for den nye kulturhavns bagland. En del af fyldmaterialet er genbrug af murbrokker og andet fra Faaborgs nærliggende slagteri under nedbrydning.

På det nye, opfyldte havneområde er det planen, at der skal opføres værksteder og andre maritime faciliteter til brug for de gamle skibe.

Lasse Olsen oplyser, at denne del af projektet foregår i tæt dialog med Træskibssammenslutningen, der tænkes at skulle søge fondsmidler til værkstederne.

Når den nye havn er færdig, ligger fire fartøjer allerede klar til at gøre fast langs de små 200 meter lange, nyanlagte broer. De fire Faaborg-hjemmehørende skibe er forenings-skonnerten Haabet, veteran-fiskekutteren Marna samt jagterne De To Søstre og Mitte. I havnebassinet placeres også en 50 meter lang flydebro til brug for fx smakkejoller og sejlførende, mindre fartøjer af træ.

- Vi håber, at det nye område bliver en god oplevelse for både brugerne, de lokale og for gæstesejlerne, siger Lasse Olsen.

I den nye kulturhavns nærmeste bagland ligger som en naturlig forlængelse af de kommende aktiviteter allerede Faaborg Amatørfiskerforenings frivilligt drevne Øhavscenter Faaborg. Centret byder bl. a. på et akvarium, hvor publikum kan komme helt tæt på et bredt udvalg af levende fisk og skaldyr fra Det Sydfynske Øhav.