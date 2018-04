Debat: Hvad laver de egentlig i havneforeningen?

Læserbrev: Svaret er kort: Vi venter sammen med Svendborgs borgere...

Vi venter på et udspil til offentligheden fra investoren på Jessens Mole.

Vi venter på en afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen om fredningen af Baagøe- og Ribergrunden.

Vi venter på et udspil fra kommunen vedrørende de andre byggefelter på havnearealerne.

Vi venter på et udspil fra kommunen vedrørende Frederiksøens fremtid, når "prøvelejemålene" udløber.

Vi venter på et udspil om Den Blå Kant.

Vi venter på Simacs arkitektkonkurrence.

Vi venter på vores generalforsamling den 2. maj.

Vi jager ikke. Det er også vigtigt for os, at de store beslutninger om havnen forberedes grundigt og kvalificeret.

Men mens vi venter opfordrer vi alle med interesse for havnens fremtid til at bakke op om foreningen, enten som medlem eller som aktivt bestyrelsesmedlem. Der bliver nok at forholde sig til, og ventetiden er en god periode til at sætte sig ind i foreningens arbejde. Kontakt os gerne via foreningens hjemmeside: www.bevarsvendborghavn.dk/bestyrelsen