Brenderup: Forleden havde Anna Trolles Skole i Brenderup gæster langvejs fra. Borgmesteren i den japanske by Ogata, Mr. Takahashi, besøgte skolen som første del af et nyt venskabssamarbejde mellem Anna Trolles Skole, Nordfyns Højskole og Ogata. Så når OL skydes i gang i Tokyo i 2020, har Anna Trolles Skole en lille finger med i spillet. Ogata skal være værtsby for Danmarks landshold i roning, og derfor vil byen gerne lære mere om dansk kultur, folkefærd, mentalitet, hygge og alt det, der gør os danske. Med den viden kan Ogata være en god værtsby for den danske delegation og gøre deres ophold endnu bedre.

Der kommer i øvrigt yderligere besøg her i landet. De danske skoler skal være værter for en gruppe unge japanere fra Ogata, som kommer på besøg i august i år.

- Det er en unik mulighed for vores elever, som både kan lære om Japan og få lov at lære fra sig om alt det, der gør os danske, siger Claus Schønberg, der er skoleleder på Anna Trolles Skole, i en pressemeddelelse. /EXP