Nyborg: Nyborg Kommune råder over en velvoksen kommunikationsafdeling. Men det kniber med at få alle de gode historier fra Nyborg ud til resten af landet. Det mener i hvert fald direktionen, der har valgt at ansætte 45-årige Lone Mørup i en projektstilling.

Lone Mørup kommer oprindelig fra Herning, men er bosat i Nyborg. Hun er uddannet journalist og har tidligere været ansat hos blandt andet Danmarks Radio. Derudover har hun mange års erfaring som selvstændig, hvor hun blandt andet har arbejdet med fundraising og PR.

Det næste halve år skal hun hjælpe til at ud udbrede kendskabet til Nyborg Kommune og alle dens herligheder.

- Vi har en motorvejsafkørsel og en McDonalds. Nyborg Kommune er dog meget mere end det. Der foregår rigtig mange spændende ting, men det gælder om at få skabt en samlende fortælling. Tag for eksempel Herning, der er blevet kendt som stedet, hvor man får det til at ske, siger Lone Mørup, der med borgmester Kenneth Muhs' ord har fået til opgave at råbe så højt, at hele Danmark kan høre det.

Selv lægger hun vægt på, at stillingen er helt upolitisk. Der bliver med andre ord ikke tale om, at hun skal arbejde som politisk spindoktor for et bestemt parti eller bestemte personer.