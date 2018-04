Selvom man ikke har fået et såkaldt stolebevis til dette års Rock Under Broen, kan man som udgangspunkt alligevel godt få sin festivalstol med ind på pladsen. Dog kun indtil sikkerhedschefen eventuelt siger stop, oplyser talsmand Bent Frandsen.

Middelfart: - Vi hører, hvad I siger og ønsker, så vidt det er muligt, at imødekomme jer.

Sådan lyder det fra arrangørerne af Rock Under Broen, der nu ændrer deres stolepolitik igen kun få dage efter, at de først havde meldt ud, at hvis man vil medbringe en stol med ryg- og armlæn til dette års brorock under Ny Lillebæltsbro, så skal man have erhvervet sig et stolebevis først.

Det vil sige, at hvis man ønsker at medbringe en stol med ryg- og armlæn - hvilket er karakteristisk for den klassiske festivalstol - så kan det alligevel godt lade sig gøre uden stolebevis.

- Vi har taget en beslutning om at udvide pladsen med yderligere 25 procent, så vi kan have mange flere stole. Så alle dem, der ikke har et stolebevis, kan bare møde op tidligt og få deres stole med ind (uanset om de er med eller uden ryg- og armlæn, red.). Det sker efter først-til-mølleprincippet, siger talsmand Bent Frandsen og påpeger, at arrangørerne dermed håber på, at det bliver unødvendigt at skulle trække i nødbremsen for stole på et tidspunkt i løbet af dagen, som det ellers var tilfældet ved sidste års Rock Under Broen.

- Men vi vil ikke garantere det. For vores sikkerhedschef kan komme i løbet af dagen og sige: Nu er det simpelthen for meget, uddyber talsmanden.