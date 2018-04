messe

- Hvad med den vognmand, som har 20 lastbiler og kører med lygter fra Tyskland til Danmark. Han lever af at kører lygterne frem og tilbage. Hvad gør han, hvis de et sted i Danmark begynder at 3D-printe lygterne i stedet? spørger projektleder Jørgen Kronborg fra Messe C.

Og lige rundt om hjørnet venter en logistik-revolution, der kan vende op og ned på hverdagen for virksomheder og medarbejdere. Ved den nye fagmesse "Move", som foregår i Messe C 2. og 3. maj, er der blandt andet fokus på, hvordan robotter og 3D-print vil ændre hverdagen.

Han er en del af teamet bag Move, som i første udgave bliver med 40 udstillere. Målgruppen er primært beslutningstagere fra branchen.

- Her kan man holde sig orienteret, hvis man er logistik-menneske, siger Jørgen Kronborg.

På Move kan man orientere sig om nye tendenser og de store konsekvenser, som eksempelvis robotter og 3D-printere kan få. Blandt udstillerne er udviklere fra Aalborg Universitet, som udstiller en racerbil skabt på printede komponenter. Journalist Christina Boutrup holder oplæg om fremsynede kineseres brug af logistik, eksempelvis ved e-handelsgiganten Alibaba, der leverer pakker med droner.

- I Trekantområdet lever mange mennesker af logistik, enten fordi de kører lastbil eller arbejder på lager. Udviklingen vil få konsekvenser for, hvordan det foregår, siger Jørgen Kronborg med henvisning til, at EU har en vision om at flytte transport væk fra de overfyldte veje - og ud på søvejene.Bent Jensen, stifter af T.hansen og formand for Business Fredericia, åbner messen med at fortælle historien om T.Hansen. Desuden er der deltagelse af tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V), forskere og førende virksomheder.