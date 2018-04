I den praktiske del af svendeprøven skulle Valdemar Hesselbjerg kreere en hovedret og en dessert ud fra bestemte råvarer. Hovedretten var stegt entrecote serveret med kartoffelcroquette med persille og citron, stegt selleri med syltede sennepskorn og kørvel samt selleripure og aromatisk rødvinssky med skalotteløg og urter.

Desserten var mørdejstærte med hasselnødde-frangipane og lemoncurd, hertil nougat/hassenøddemousse med skovsyre samt cremefraiche-parfait med citron og hasselnødde-praline.

Hele denne herlighed var altså guld værd for den 19-årige kok, der allerede er ved at lægge nye planer:

- Jeg har bestemt mig for at starte på uddannelsen som tjenerelev for at koble det mere serviceorienterede på min uddannelse. Det hænger sammen med, at jeg på sigt kunne tænke mig at blive selvstændig inden for hotelbranchen, siger Valdemar Hesselbjerg, som har boet i det østjyske de sidste tre år sammen med sin far.