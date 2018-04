Lokaldebat: - Vi på Langeland nasser aldeles ikke på samfundet

Læserbrev: Hvis Ole Holm-Thomsen (vagtlægechef i Region Syddanmark, red.) vil kalde noget ressourcespild, så skal jeg fortælle, hvad der virkelig er spild af ressourcer: At man lader vagtlæger køre flere hundrede kilometer i bil i stedet for at være placeret centralt og lade patienter komme til dem.

Det er nok muligt, at der bliver pauser i arbejdet, men giver man lægerne en fast timeløn uanset, hvad der er af arbejde og ydelser, er det ikke noget problem. Sygdom er ingen herre over, men man bør kunne hjælpe, og folk skal ikke køre forgæves, når de er i nød.

Skulle lægen have pauser i arbejdet, finder hun/han nok noget at tage sig til, og ikke kun trille tommelfingre, som en (Bo Libergren, formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark i onsdagsavisen, red.)



Jeg skal også gøre opmærksom på, at vi på Langeland betaler en ganske betydelig skat, så vi nasser aldeles ikke på samfundet.