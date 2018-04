Jesper Bech Madsen tager et år mere som formand for Nyborg Voldspil. Også tre øvrige medlemmer af bestyrelsen opnåede genvalg.

Nyborg: Nyborg Voldspil befandt sig midt i en dyb krise, da Jesper Bech Madsen sidste efterår blev valgt som ny formand for foreningen på en ekstraordinær generalforsamling. Forinden havde man taget afsked med instruktør Daniel Bohr, og kort efter blev daværende formand Jørgen Dyhrberg reelt fyret i en pressemeddelelse.

Nu har Jesper Bech Madsen så sikret sig mindst et år mere i formandsstolen. På den ordinære generalforsamling onsdag aften blev han og tre andre medlemmer nemlig genvalgt uden modkandidater.

- Det tager jeg som udtryk for, at selv om vi har været gennem en svær periode, så er der tillid til, at vi som bestyrelse gør vores bedste, bemærker formanden, der fra starten har gjort det klart, at han ikke nødvendigvis betragter sit forhold til Nyborg Voldspil som et ægteskab, der skal vare i al evighed.

- Omvendt er et halvt år alt for lidt at bygge på, både for mig selv og for foreningen. Derfor var jeg sådan set ikke i tvivl om, at jeg ønskede at stille op igen, fortæller han.

Ud over Jesper Bech Madsen blev Louise Nordstjerne, Christina Agermose og Jesper Hvilsom genvalgt. Posten som førstesuppleant varetages fremover af Vivian Edelborg, mens Lone Abildskov Riis er andensuppleant. De vil fremover deltage i bestyrelsesmøder, hvor de har taleret, men ikke stemmeret.