Langeland: Mange venlige mennesker sender i øjeblikket deres beskrivelser af, hvad der sker i naturen her i foråret, til os på avisen. For eksempel Jane Ditzel fra Frellesvig ved Tranekær, som ikke troede sine egne øjne, da hun i sidste uge så en hærfugl på taget af sin staldbygning.

Hærfuglen er nemlig en sjælden gæst i Danmark, men enkelte eksemplarer ses dog hvert år rundt omkring i landet.

- Den har også før besøgt Langeland, hvor jeg har set den, men at den så lige lander i ens egen have, er en fantastisk oplevelse, siger Jane Ditzel.

Hun ved, at der for et par år siden var en hærfugl i Nyborg, som opholdt sig i et par måneder på den samme lokalitet. Det var desværre ikke tilfældet i Frellesvig, for efter et kvartes tid fløj hærfuglen videre og er ikke set siden.

En anden sjælden gæst er ringdroslen, som familien Nielsen fra Fuglsbølle har haft besøg af, og så er der lige en af de mere almindelige, solsorten, som er ved at indrette sig og bygge rede i familien Flerons fuglehus i Tullebølle. Fuglehuset er en kopi af Nederby Gods, hvoraf vi kan drage, at også solsorte ønsker at bo anstændigt. /KEH