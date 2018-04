Ringe: En tricktyv var onsdag middag på spil ved hæveautomaten ved Danske Bank i Algade i Ringe.

Her lykkedes det tricktyven at stjæle både hævekort og penge fra en 80-årig mand, der ville hæve penge i automaten. Ifølge Fyns Politi henvendte gerningsmanden sig til den 80-årige for at vise, hvordan automaten virkede, og det var i den forbindelse, at tricktyveriet fandt sted.