Et demokratisk eksperiment i en lukket klub

Det var med pauker, trommer og store armbevægelser, DR's tidligere nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, forleden lindede lidt på døren ind til et lukket møde i København.

"Dette er et demokratisk eksperiment", proklamerede han begejstret i et Facebook-opslag om mødet.

Her havde Ulrik Haagerup, som i dag er chef for Constructive Institute - et institut, hvor der forskes i løsningsorienteret, konstruktiv journalistik - sat sig for at søge svar på et meget enkelt og dog kompliceret spørgsmål:

"Kan der gøres noget ved politikerlede og den faldende troværdighed for journalister?"

Mistillid til magthaverne og dem, der skal holde dem i ørene, er vel sagtens et af de største problemer, et demokrati kan have.

“ Men det var næsten, som om der blev gjort en dyd ud af elendigheden der i grundlovsværelset på Christiansborg.

Men det var næsten, som om der blev gjort en dyd ud af elendigheden der i grundlovsværelset på Christiansborg.

For blandt de 22, som skulle finde en måde at "ændre den kultur, der fremelsker konflikter og frustrationer hos ikke bare dem selv, men hos den befolkning, de begge vil tjene", var der ingen, som repræsenterede dén - befolkningen ...

De ni politikere og 13 journalister, som var samlet om bordet der i Grundlovsværelset på Christiansborg, er utvivlsomt alle gode og forstandige repræsentanter for deres fag.

Men Ulrik Haagerups Facebook-opslag om det interessante eksperiment var som at blive præsenteret for dagsordenen til et møde i en lukket klub.

Er der noget, der kan få vælgernes mistillid til politikere og journalister til at vokse, er det netop opfattelsen af dem som en sammenspist flok, der tjener hinandens interesser i stedet for befolkningens.

Og hvad er vel mere velegnet til at bekræfte vælgerne i dét end et møde om befolkningens mistillid - med politikere og journalister som de eneste deltagere bag lukkede døre?

Som ved en skæbnens ironi blev opfattelsen af politikere og journalister som lidt for nære bonkammerater endda yderligere bekræftet, da Radio24syv få dage efter det demokratiske eksperiment på Christiansborg kunne tage Transportministeriet med fingrene lidt for langt nede i DR's journalistiske kagedåse.

Den 21. marts kunne DR's hjemmeside dr.dk afsløre, at "drømmen om at bygge en bro over Kattegat bliver i den grad vakt til live igen".

En god historie, som imidlertid viste sig at være skrevet med ført pen af Transportministeriets pressechef.

Ifølge en aktindsigt, Radio24syv har fået, hed det i DR's oprindelige historie, at "planerne om at bygge en bro over Kattegat bliver i den grad vakt til live igen".

Det blev imidlertid til "drømmen om at bygge en bro ...". Efter at Transportministeriet havde haft den til gennemsyn og sendt den tilbage med indtil flere rettelser.

Et eksempel blandt mange på et ofte lidt for tæt og mistillidsvækkende samspil mellem politikere og medier.

Som det også er tilfældet, når medierne giver efter for politiske presserådgivere og spindoktorers krav om kun at stille spørgsmål, der er aftalt på forhånd. Eller medierne lader sig nøje med svar på mail fra ministre, som ikke bryder sig om opfølgende, kritiske spørgsmål, de ikke kan eller vil svare på.

Det var da muligvis også noget af det, politikerne og journalisterne talte om der i Grundlovsværelset på Christiansborg.

Men vi ved det ikke, for det foregik jo bag lukkede døre.

Indtil videre må vi nøjes med at tro på Ulrik Haagerups ord på Facebook om "en fremragende debat mellem ordentlige folkevalgte og ærlige journalister".

Og holde ham og Constructive Insitute op på et medfølgende løfte om, at "nu er det tid at inddrage befolkningen".