Hvis storkonflikten kommer, tager fynske provster over for de overenskomstansatte præster, der rammes af lockout.

Fynske konfirmander kan fortsat se frem til at blive konfirmeret i kirken i de kommende uger, selv om de fortsatte overenskomstforhandlinger i forligsinstitutionen ender med at forlise med en storkonflikt til følge.

For den fynske biskop Tine Lindhardt har tidligere på foråret bedt provsterne på Fyn om at tage sig af de cirka 25 konfirmationer, som vil blive ramt af lockout af overenskomstansatte præster.

- Selvfølgelig vil alle foretrække, at det er konfirmandernes egen præst, der konfirmerer dem. Men bliver der en konflikt, synes jeg alligevel, at det er bedre, at konfirmanderne kan blive konfirmeret af provst eller biskop end slet ikke, og jeg er sikker på, at man lokalt vil tilrettelægge konfirmationerne på en god og fin måde i situationen, har biskop Tine Lindhardt tidligere udtalt på Fyens Stifts hjemmeside.

Der er klare regler for, hvordan ellers konfliktramt arbejde kan udføres under en konflikt. Den statslige Moderniseringsstyrelse har slået fast, at provster og biskopper er at betragte som ledere og derfor kan tage sig af vigtige kirkelige handlinger som eksempelvis de kommende ugers konfirmationer.