Der er intet, der tyder på, at det var en ørn fra et af de to ynglende havørnepar i Kerteminde Kommune, der blev aflivet ved Lindø i sidste uge.

Munkebo: Den havørn, der i sidste uge blev fundet med en brækket vinge ved vindmøller på Lindø, er efter alt at dømme ikke en fra de to par, der fast yngler i Kerteminde Kommune. Det glæder Ivan Beck, der er redekoordinator for Dansk Ornitologisk Forening i Kerteminde Kommune. Han blev ellers noget bekymret, da han i avisen kunne læse om den havarerede ørn, der var så slemt tilskadekommet, at en tilkaldt jæger var nødt til at skyde dyret. - Det gav mig noget uro, for man kan se på billedet, at den har en hvid hale, så jeg var helt sikker på, at det var en voksen ørn, siger Ivan Beck. Der er to havørnereder i Kerteminde Kommune. Den ene ligger på Romsø, og den anden ligger syd for Munkebo. Det er ikke helt nemt at komme til Romsø, så efter Ivan Beck havde læst om havørnen i avisen lørdag morgen, skyndte han sig ud til reden ved Munkebo. - Der var kun en fugl i reden, og lørdag morgen klokken 9.15 lettede den uden, at der kom en afløser, det gjorde mig noget nervøs, for der var krager i luften, fortæller Ivan Beck. Heldigvis var begge ørne tilbage, da han næste dag var forbi for at kigge til reden. Reden på Romsø har Ivan Beck endnu ikke haft mulighed for at kigge til, men meldinger fra øen tyder på, at begge fugle har det godt, og der skulle være æg i reden. - Jeg er blevet vældig beroliget uden at have definitiv sikkerhed, siger Ivan Beck.

Der er en risiko

Der er ingen beviser for, at havørnen, der mistede livet ved de tre 150 meter høje vindmøller på Lindø, var fløjet ind i vindmøller. - Selvfølgelig er der en risiko for, at ørnene kan flyve ind i møllerne, men vi må bare håbe, at det her var et engangstilfælde, siger Ivan Beck. - Der er eksempler fra Norge på, at ørne og andre fugle er slået ihjel af vindmøller, fortæller Ivan Beck, der sammenligner det med, at der dagligt dør et større antal fugle, der enten bliver kørt ihjel eller flyver ind i vinduer. - Og det er jo den sædvanlige problematik med, at vi alle gerne vil have vindmøller, de skal bare ikke stå, der hvor vi selv bor.

16 havørnepar på Fyn