Speedway: I flere måneder har Team Fjelsted-køreren Anders Thomsen fokuseret på et af sæsonens store mål, nemlig at kvalificere sig til EM-serien og VM-serien 2019.

Fredag aften køres den danske del af den kvalifikation på anlægget i Holsted, og fynboens bedste grej har længe været sat til side til den match. Men det bliver en Anders Thomsen i problemer, der stiller op i det vestjyske.

Den fynske kører stiller op for Gdansk i Polen, og i sidste søndags match, hvor Gdansk besøgte Pila, blev Anders Thomsen kørt af af sin makker, polske Oskar Fejfer. Thomsen lå på ydersiden af Fejfer - et lille stykke foran ham. Fejfer ramte et spor, mistede kontrollen og kørte lige ud i siden på fynboen, der styrtede.

- I første omgang var der mistanke om et brækket kraveben, men røntgenundersøgelser på sygehuset i Pila viste, at højre arm var gået af led oppe i skulderen. Den blev sat på plads og skal helst holdes i slynge i to uger, fortæller Anders Thomsens far, Jan Thomsen.

Men efter daglige behandlinger hos fysioterapeut har Anders Thomsen alligevel besluttet at stille op i Holsted - med en arm/skulder, der bliver tapet op.

Der er i alt fire fynske kørere med i Holsted. Ud over Anders Thomsen er det Peter Kildemand, Frederik Jakobsen og Hans Andersen.