Onsdag aften kl 19.47 pådrog en motorcyklist sig mindre skader under et færdselsuheld på Langgade ved Flemløse. En personbil kørte ud på Langgade fra en sidegade efter at have orienteret sig til begge sider, mens motorcyklisten kom kørende ud af svinget på Langgade i nordlig retning med 80 kilometer i timen. Motorcyklisten kørte ud i grøften på højre side for at undvige personbilen. Her ramte han en mindre jordvold og fløj ud over motorcyklen.

Motorcyklisten slap med mindre skader på sit skinneben. Det oplyser Poul Hollensted fra Fyns Politi.