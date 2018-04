Endelig fredag

Følelsen af genkendelse er den samme, når man efter års pause tager en af hverdagens discipliner op og føler sig ganske godt tilpas, næsten i form faktisk. Det holder kun frem til testsmagningen, for spidskompetencerne i kontaktsporten at bage morgenboller er netop rutine og fingerspidsfornemmelse.

Fornemmelsen er som at møde en gammel ven på gaden. Hvorfor ser vi egentligt hinanden så sjældent, og hvor er det hyggeligt. Blot med den forskel at jeg står og kigger ned i en grøn, femliters margrethe-skål for med en grande træske at massere lunt vand, gærceller og mel ind i en smuk symbiose.

Næste morgen griber man et par skeer og lemper små klatter dej over på en bageplade for at drysse med græskarkerner, nigella-frø eller tilsvarende - og i hvert fald også flagesalt - og sende det hele i ovnen: Det tager mindst et par minutter, og man får ikke mel på fingrene.

Madredaktøren har opfostret et par døtre frem til teenage-alderen ved at pilotere dagens første måltid med de rustikke boller, som er perfekte til småbørnsfamilier. Underboen i stuen havde også små børn og gav opskriften videre over dørtrinnet, og den er så enkel, at enhver med velfungerende overarme kan røre dejen aftenen forinden og stille den køligt.

Hverdagens rytme har en egen skønhed, og med rutinen kommer den zen-agtige stemning, hvor dejen bliver en del af kroppen, og hænderne rammer den perfekte balance mellem vand og mel i en proces så automatisk som at køre på cykel. Madredaktøren slingrede en smule og ramte til den klæge side, men på et tidspunkt mærker armene selv, når balancen mellem hvedemel og fuldkorn er perfekt, og dejen er tilpas sej.

Lækkerhedsfaktoren er i top i hans bibel "Det gode brød", men drømmen kræver tid at leve ud. Hverdagsbollerne fungerer, og jeg kan leve med risikoen for det touch af gær, et godt surbrød ikke har. Eller undvære de store huller og den karamelliserede, glasagtige skorpe, som Robertsons brød har.

Mere sexet er grydebrødet med et element af grej, teknik og risiko. Det findes i øvrigt også i Chad Robertsons bog og er taget op af mange bloggere. Man varmer en stegegryde op til 250 grader i ovnen, hælder en dej i for at bage med låg i en halv time og siden et kvarter uden for (meget forsigtigt) at lempe det færdige brød ud på en rist uden at få en kokke-tatovering på underarmene.

Pærenemt, blog-lækkert, og konceptet er stort set så nemt som hverdagsbollerne.

Ugentlig bagning giver god motion, men mekaniseringen fandt vej til mit køkken i form af en ældre røremaskine fra Braun, og den er siden er skiftet ud med en Assistent fra svenske Ankarsrum, tysk design faldt for svensk funktionalitet.

Assistenten fylder en halv meter, står fast og efter et par forsøg med den atypiske måde at montere skraber og krog i en roterende skål bliver maskinen hurtigt en trofast og effektiv makker for folk med småbørn at brødføde.

Køkkenbordets svar på en Saab 900 uden turbo står nu i kælderen, og formkurven er som nævnt en smule rusten.

Forklaring? Den ældste datter har fået job hos en rigtig god bager.