- Vi kan endnu ikke se, hvilken type virksomheder der er tale om. Men vi kan se, at godt halvdelen af de nye virksomheder er kommet til i Odense, og det kunne hænge sammen med, at Odense er en universitetsby, og at der er et godt samarbejde mellem universitetet og iværksættermiljøet. Men som sagt, det er foreløbig kun en formodning, fortsætter han.

Endnu en gang bekræfter tal for udviklingen på Fyn, at det går godt med økonomien. En frisk statistik fra Dansk Erhverv viser, at kun på Fyn og i Midt- og Vestjylland er antallet af nye virksomheder steget fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.

Jonas Spendrup Meyer mener, det er for tidligt at konkludere, at den økonomiske aktivitet i landet under ét er for nedadgående, selv om antallet af nytilkomne virksomheder flere steder i Jylland er gået tilbage med 8-10 pct.

- Det er lidt ligesom med tallene for konkurser, de kan svinge en del fra kvartal til kvartal, og det kan også spille ind, at påsken har ligget i første kvartal.

- Men Fyn ligger godt til, og antallet af nye virksomheder på 620 i 1. kvartal er det største antal i to år. Desuden flugter det også fint med de øvrige økonomiske indikatorer for Fyn med stigende beskæftigelse og positiv udvikling i huspriserne. Det bekræfter endnu en gang, at Fyn er fin, siger Jonas Spendrup Meyer.

Det største relative fald tegner Sydjylland sig for, her er der kommet 11,3 pct. færre virksomheder til på et år. Østjylland, Nordjylland og Sjælland ligger alle med en tilbagegang i antallet af nye virksomheder på 8-9 pct.