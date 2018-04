Hun sidder i dommerkomitéen til Årets Fynbo, hun skriver klummer i denne avis, men det er i sin egenskab af professor i dansk litteratur, at Anne-Marie Mai i dag, 19. april - får overrakt Søren Gyldendal Prisen hos forlaget i København. Prisen er på 250.000 kroner.

"Anne-Marie Mai er et kraftfelt i stadig bevægelse: Med sit klare forsæt om at udforske litteraturens muligheder og få den gjort nærværende og levende for flest muligt har hun utrætteligt trådt nye stier i såvel sin forskning som sin undervisning og formidling. Anne-Marie Mai har sat sit umiskendelige præg på den danske litterære scene gennem flere årtier, og for den indsats får hun Søren Gyldendal Prisen 2018", lyder juryens begrundelsen.

Anne-Marie Mai bor i Veflinge på Nordfyn med sin mand, digteren Klaus Høeck, der i øvrigt modtog samme pris i 1989.

Hun arbejder til daglig på Syddansk Universitet. Hun har skrevet flere bøger om dansk litteratur, herunder "Hvor litteraturen finder sted", en litteraturhistorie i tre bind, der dannede grundlag for programserien "Litteraturens åsteder", som blev sendt på DK4.

I 2016 stod hun bag "Galleri 66", et værk, der er en ny måde at skrive litteraturhistorie på. I stedet for at inddele i ismer eller årtier bruger Anne-Marie Mai et enkelt år som udgangspunkt for sin analyse af samspillet mellem de kunstneriske strømninger og politiske forhold, der har været med til at påvirke litteraturen fra 1966 og frem til i dag.

Anne-Marie Mai har derudover været medredaktør af "Nordisk kvindelitteraturhistorie", "Læsninger i dansk litteratur" og hovedredaktør af "Danske digtere i det 20. århundrede".

Anne-Marie Mai er også inkarneret Bob Dylan-fan og har i årevis forsket i hans tekster.

"Han er bare en stor digter. Den største i vores tid. Han har givet digtningen så meget til mennesker over alt i verden, der elsker ordets kunst", har hun blandt andet udtalt om den amerikanske musiker og lyriker.

Det er langtfra første gang, at Anne-Marie Mai tildeles priser. Hun har blandt andet modtaget Odense Kommunes Jubilæumsfonds hæderspris, Det Kongelige Biblioteks forskningsformidlingspris og Statens Kunstråds formidlingspris.

Søren Gyldendal Prisen uddeles i forbindelse med Søren Gyldendals fødselsdag. Den blev første gang overrakt i 1958 og var da på 10.000 kroner. Nu er den på 250.000 kroner. Søren Gyldendal (1742-1802) grundlagde forlaget Gyldendal i 1770.

Sidste års modtager var Kirsten Hammann. Blandt tidligere modtagere af prisen med fynsk tilknytning er blandt andre Carsten Jensen, der fik prisen i 2012 og Tom Buk Swienty, som modtog den i 2010.