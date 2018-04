Comwell Middelfart fik en bøde på 30.000 kroner og et forbud mod at producere mad, da der blev fundet museekskrementer flere steder på hotellet i marts.

En levende mus var det syn, der mødte en gæst, der skulle til at sætte tænderne i frokostbuffetten på Comwell Middelfart 12. marts i år.

Fødevarestyrelsen blev tilkaldt og fandt blandt andet museekskrementer på en hylde i et mobilt buffetbord, bag et teknikskab, bag en reol på tjenergangen og på gulvet i et hjørnet ved køkkenet og vareelevatoren. Der blev også fundet muselort ved vareindleveringen i kælderen.

Det resulterede i en bøde på 30.000 kroner og et forbud mod at producere mad i hotellets køkken med øjeblikkelig virkning.

Simon Verheij, der er kommunikationsansvarlig i Comwell-kæden, bekræfter hændelsen og forklarer, at det kolde vejr var årsag til, at Fødevarestyrelsen under tilsynet fandt frem til et kuld på syv mus, der tilsyneladende havde muntret sig over en stor del af hotellet.

- Perioden inden 12. marts satte kulden temmelig godt ind, og når man ligger sådan et sted som Middelfart, og det ved alle, der bor på landet, så kommer mus altså ind. Der er temmelig meget virvar i sådan et stort konferencekøkken, og mus er ikke ligefrem sådan nogle, der pibler frem, når man er til stede, siger Simon Verheij.

Fødevarestyrelsen kunne konstatere, at der i køkkenet var fødevarer, der ikke var i emballage, blandt andet brød, pålæg og gryderetter. Comwell valgte efterfølgende at kassere maden. En skadedyrsbekæmper satte otte fælder op på steder, hvor der var fundet ekskrementer.

På baggrund af fundene vurderede Fødevarestyrelsen, at der var risiko for fødevaresikkerheden, og derfor blev der straks udstedt et forbud mod at producere mad i køkkenet. Hotellet blev også vejledt i, hvordan det skulle desinficere mad, lokaler, udstyr og inventar, og det arbejde blev straks sat i gang.