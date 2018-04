Debat: Sparekatalog: Benet er skåret af

Læserbrev: Vi skal i Svendborg spare 80-100 millioner, så vi laver et sparekatalog, der skærer helt ind til benet på social- og sundhedsområdet. Men for os, mest socialt udsatte borgere i Svendborg, har man altså ikke kun skåret ind til benet, men skåret hele benet af.

Lukning af kommunens uvisiterede tilbud. Nedlæggelse af Gadesygeplejerske-stillingen. Nedlæggelse af bostøtte-metoder.

Vi, brugere af disse tilbud, er skræmte, for vi ved at bl.a. Værestedet Stenbruddet og gadesygeplejerske-funktionen kommer til at betyde, at vi skal begrave venner og netværk. Dette, fordi de ikke magter at opsøge kommune og sundhedsfagligt personale. Vores opsøgende gadesygeplejerske redder liv og forbedrer livskvaliteten for rigtig mange af Svendborgs allersvageste borgere.

Er det fair, at mennesker, som hver eneste dag har en kamp bare for at holde sig i live, at I sparer på dem, de orker ikke råbe højt.

Hvis vi skal spare penge i Svendborg og hvis vi sparer på de svageste, sparer vi endnu mere, for så bliver der færre socialt udsatte borgere i Svendborg. De dør!

Som medlem af Sand Sydfyn (Sand De Hjemløses landsorganisation). Og som medlem af rådet for socialt udsatte i Svendborg, syntes jeg, det er uempatisk og direkte menneskefjendsk, sparekataloget.

Jeg frygter 2019, det bliver et hårdt år og jeg glæder mig ikke til, at skulle begrave gode mennesker, hvis eneste "fejl" er, at de ikke passer ind i vores kassesamfund. Så er de intet værd, det afspejler sparekataloget i den grad.

Penge før menneskeliv. Er jeg den eneste, der syntes, det er modbydeligt.

Mit store naive håb er, at vi i Svendborg investerer i mennesker, alle mennesker. Det klæder ikke byen, at genindføre værdig og uværdigt trængende igen, for så skulle man måske nedlægge Forsorgscenter Sydfyn og genåbne Fattiggården. Så kan alle, vi socialt udsatte, os der ikke passer i kasserne, puttes ind bag store mure, hvor vi kan ses af dem, der passer ind i kasserne.

Kan vi ikke gøre empati og næstekærlighed til en målsætning i socialpolitiken i Svendborg.